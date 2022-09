Moradores do bairro Parolin, em Curitiba, atearam fogo em um ônibus em protesto a morte de um jovem de 17 anos na tarde desta sexta-feira (02). O rapaz foi morreu baleado durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na região. As informações são do G1 PR.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz tentou fugir da abordagem e apontou uma pistola para os policiais, que revidaram. O jovem levou dois tiros e morreu no local.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vai ganhar novo shopping com mais de 33 mil m² na região Sul

>> Serviço de engorda da orla de Matinhos é retomado com volta de draga Galileo Galilei

Após a morte do jovem, os moradores da região realizaram um protesto. Um ônibus que estava parado e vazio foi apedrejado e incendiado. Durante a confusão, dois policiais foram atingidos com pedras. Os policiais então revidaram com bombas a gás e balas de borracha.

Em nota, a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) informou que acompanha o caso. “Casos como o ocorrido nesta sexta-feira só reforçam a importância da implementação de medidas como o uso obrigatório de câmeras corporais e nas viaturas dos agentes de segurança”, reforçou.

O caso será acompanhado e investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná.