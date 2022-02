A morte na noite de sábado (26) do policial militar Cleiton Bedin, de 39 anos, em decorrência de um acidente de trânsito no Centro de Guaratuba, no litoral do Paraná, gerou comoção nas redes sociais e na corporação. Natural de Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná, o cabo estava lotado na 3ª Companhia de Guaratuba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Cleiton estava em uma moto quando foi atingido por um veículo Fiat Punto, na esquina da Avenida Curitiba com a Avenida Ponta Grossa. Com o impacto, o policial militar ficou gravemente ferido e mesmo sendo atendimento por profissionais do Samu, Cleiton precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Guaratuba. No entanto não resistiu aos ferimentos.

Já o condutor do veículo, um jovem de 23 anos que trabalha como motorista de aplicativo, sofreu ferimentos moderados, mas sem risco de morte.

Velório de Cleiton Bedin

Cleiton Bedin, atuava há mais de dez anos em Guaratuba, sendo cabo no 9º Batalhão, lotado na 3ª Companhia. O policial fez aniversário no último dia 22 de fevereiro e era casado com a cabo Rudinéia, do Corpo de Bombeiros, com quem tinha uma filha de 11 anos.

O corpo de Cleiton foi velado na manhã de domingo (27) na Câmara Municipal de Guaratuba, e no começo da tarde vai ocorrer o translado para Coronel Vivida. O velório na cidade natal está programado para ocorrer a partir das 20 horas, na capela da funerária Santo Antônio.

Em nota, a PM lamentou a morte do policial militar e valorizou o tempo de trabalho servido na corporação. As circunstâncias do acidente vão ser apuradas.