Morreu, aos 76 anos, o ex-professor Eduino Sbardelini Filho. Vítima das complicações de covid-19, Eduino deu aulas no Departamento de Psicologia do Setor de Ciências Humanas das Universidade Federal do Paraná (UFPR). O falecimento do ex-professor da UFPR gerou comoção de ex-alunos nas redes sociais.

Aos 76 anos, o professor faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 no último sábado (1º). Ele deixa a esposa Elizabeth Brunini Sbardelini, também professora aposentada do DEPSI, três filhos e seis netos.

Segundo a UFPR, Eduino foi docente do DEPSI de agosto de 1982 a julho de 2004. Dentre outras disciplinas, lecionou “Ética Profissional do Psicólogo” e “Técnicas de Exame Psicológico”. Também teve importante atuação no Conselho Regional de Psicologia, do qual foi presidente na década de 1980.

Comoção nas redes

O falecimento de Eduino gerou comoção nas redes sociais e muitos ex-alunos prestaram homenagens ao professor. “Que notícia triste. Fui aluna dele na UTP nas disciplinas psicologia do trânsito e escolar. Gratidão pelos aprendizados”, disse uma internauta sobre a morte do professor. “Que tristeza! Foi meu professor na UFPR. Uma pessoa fantástica, excepcional, um profissional excelente! Fará falta”, postou outra aluna.

