O Colégio Marista Paranaense, em Curitiba, decretou luto nesta segunda-feira (12) e suspendeu as atividades escolares, após o falecimento da professora Vivian Danielle Niebuhr, no domingo (11). A professora tinha 44 anos e teve complicações de saúde ocasionadas pela covid-19. A instituição publicou nota de pesar que causou comoção nas redes sociais.

O conteúdo da nota destaca o carinho com o qual a Vivian Niebuhr levava a profissão e, também, se dirige aos familiares e amigos que passam pelo momento de luto. “O Colégio Marista Paranaense oferece sua solidariedade e preces aos familiares e aos amigos da professora Vivian Danielle Niebuhr que faleceu na noite de hoje, 11 de abril de 2021. Abraçamos também os alunos, professores, os colaboradores e as famílias com quem ela conviveu e que lembrarão com muito carinho da presença da professora Vivi. Rogamos ao nosso fundador Marcelino Champagnat e à Maria, a Boa Mãe, que acolham e confortem a família neste momento”.

Em seguida, o colégio informa que as aulas e atividades presenciais e remotas ficarão suspensas. “Permanecemos unidos em oração. Agradecemos a compreensão”, finaliza a nota.

Por volta das 9h desta segunda-feira, a publicação contava com mais de 317 reações (curtidas), 46 comentários e 53 compartilhamentos. Nos textos dos comentários, a maioria das mensagens procura transmitir conforto para a família e destaca o quanto a professora era querida pelos alunos e colegas de trabalho. “Tristeza sem fim, pessoa incrível e amada.Que Deus console todos os familiares e amigos”, diz um comentário. “Muito triste. Vacina para todos”, diz outro.