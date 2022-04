Francisco Pereira Monteiro Neto, sargento da reserva do Corpo de Bombeiros do Paraná, de 56 anos, morreu no sábado (9), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, após ser atingido por um galho, durante o corte de uma árvore, feito por ele no terreno da própria casa.

De acordo com a polícia, ao realizar a poda de uma árvore, um galho recocheteou e atingiu a cabeça do bombeiro, que não resistiu e faleceu no local.

Comoção

A morte do militar comoveu forças de segurança e amigos. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lamentou em nota o ocorrido com o companheiro de farda, que antes de ir para reserva, trabalhou por anos no Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM), em Curitiba.

Já o Corpo de Bombeiros, demonstrou tristeza nas redes sociais e externou os mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento difícil.