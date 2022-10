O número de mortes no trânsito em Curitiba caiu 6,1% em 2021 em comparação com o ano anterior. O dado faz parte do relatório anual do Programa Vida no Trânsito (PVT), divulgado nesta semana. Segundo o levantamento, houve 179 mortes no trânsito em 2020 e 168 em 2021.

Embora o número geral de mortes tenha caído no trânsito da capital, o número de mortes de motociclistas subiu de 69, em 2020, para 76 em 2021.

“Em todo o mundo, o motociclista é a maior vítima no trânsito. Reforçamos as campanhas educativas e estratégias para diminuir essas mortes. Infelizmente a imprudência, a pressa e o excesso de velocidade de muitos acabam elevando esses números”, disse a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

O Programa Vida no Trânsito foi criado em 2011 e acompanha anualmente dados de acidentes fatais. Neste período, entre 2011 e 2021, Curitiba teve redução de 45,8% no número de mortes no trânsito.