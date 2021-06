O motociclista atingido durante um acidente no Rebouças, na madrugada do dia 12 de junho, recebeu alta nesta terça-feira (22). Mozart Martins, 32 anos, passou 10 dias internado no Hospital Cajuru, em Curitiba. A motorista, Cassiane Aires, de 22 anos, suspeita de ter provocado o acidente, recebeu liberdade provisória nesta segunda-feira (22), mediante pagamento de fiança. O valor, no entanto, não foi pago.

O motociclista teve diversos ferimentos pelo corpo. Assim que chegou ao hospital, ele passou por duas cirurgias. De acordo com a esposa dele, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, Mozart quebrou o pé esquerdo, está com três fraturas no fêmur, duas fraturas no cotovelo, duas clavículas fraturadas, a escapula esquerda quebrada, o osso esterno quebrado, além de duas lesões na coluna.

Cassiana Aires não chegou a se ferir com o impacto da batida. Segundo a polícia, a motorista atravessou de carro a canaleta da Sete de Setembro, no cruzamento da Rua Nunes Machado, na madrugada do dia 12 de junho. Uma câmara de segurança flagrou o momento do acidente e mostra o carro em que Cassiane dirigia fugindo do local sem prestar socorro.