No último sábado (6), um motociclista morador de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, escapou ileso de um acidente com um salto mortal. “Nem eu acreditei no que aconteceu, nasci de novo”, revela o motociclista Leandro Burato, de 42 anos.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram quando uma van branca aparece no cruzamento, fazendo Leandro frear e pular da moto. “Era umas cinco horas da tarde. Eu estava indo para São José dos Pinhais quando a van apareceu na minha frente. Graças a Deus eu só tive uma lesão na perna, a coxa que bateu no guidão da moto”, esclarece.

Sem nunca fazer aulas de circo, ou mesmo acrobacias, Leandro confessou que seu acidente virou assunto entre amigos e familiares. Apenas moto sofreu alguns danos. “O mais importante é que graças a Deus eu tô bem, isso é o que importa”.