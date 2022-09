Um motociclista ficou gravemente ferido quando a moto que pilotava foi fechada por um carro durante uma conversão imprudente na Rua Quinze de Novembro em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira (20). O motorista de um carro sedã na cor branca faz uma conversão à esquerda sem perceber a aproximação de Luan Bruno, que segundo familiares, estava indo trabalhar.

Luan foi levado para o Hospital do Cajuru, em Curitiba, onde permanece em estado grave. A família pediu orações pelas redes sociais pela situação delicada do trabalhador. Veja o momento do acidente no vídeo abaixo!

As imagens foram registradas por uma câmera em um posto de combustíveis que fica bem no local da colisão. Segundo moradores da vizinhança, são constantes os acidentes por ali. A comunidade pede a instalação de uma lombada e/ou a melhora na sinalização. “Nós pedimos, mas não fazem nada”, disse um dos moradores da região que entrou em contato com a Tribuna.

“Ali se o cara quiser entrar na rua, tem que espera no asfalto. Aí os carros que vêm atrás têm que ficar esperando. Alguns arriscam passar do lado daquele que está esperando, mas é perigoso e muito estreito”, acrescentou.

Grave acidente deixou motociclistas ferido em Tijucas do Sul. Veja o vídeo. Foto: Reprodução / Facebook

