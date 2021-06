Um acidente gravíssimo no quilômetro 617 da BR-376, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, terminou com a morte de um motociclista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu às 4h45 desta madrugada, foi uma colisão traseira entre dois caminhões e uma moto. Além do óbito, o acidente deixou uma pessoa gravemente ferida que foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Segundo a PRF, a moto teria saído da alça de acesso do km 617 sentido BR 376, na pista que vai pra Curitiba, mas bateu contra um caminhão. O motociclista caiu e acabou sendo atropelado pelo caminhão. Ele morreu no local do acidente.

Uma mulher que estava de garupa na moto ficou gravemente ferida e precisou ser encaminhada, em estado gravíssimo, ao Hospital do Trabalhador em Curitiba.

Um dos condutores permaneceu no local, prestou as informações para a PRF. Foi feito ainda teste de etilometro, que resultou zero. Nenhuma das vítimas havia sido identificada até o fechamento desta matéria.

O trânsito foi liberado no local por volta das 7h.