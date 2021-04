Motociclistas fizeram um protesto neste domingo (25) durante o velório do entregador de pizza Daniel Pereira Silva, de 27 anos, morto em um acidente com um carro na noite de sexta-feira (23). A batida ocorreu na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Um policial militar de folga estava ao volante do carro e teria cruzado a preferencial, quando atingiu a moto de Silva.

Por não estar em horário de trabalho, o PM foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito após prisão em flagrante – segundo a Polícia Civil, se recusou a fazer teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez – e agora deve responder a processo judicial.