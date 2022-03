Uma colisão envolvendo um trem com uma moto na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Boa Vista, em Curitiba, resultou na morte do motociclista. O trem seguia em direção à Rodoferroviária quando ocorreu o acidente na Rua Jovino do Rosário, no cruzamento com Flávio Dallegrave.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o maquinista relatou que por várias vezes emitiu o aviso sonoro para alertar as pessoas da proximidade do trem. No momento da colisão, garoava e o chão estava liso.

O motociclista tinha 40 anos e era motorista de ônibus. Seguia para o trabalho quando ocorreu o acidente. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O trânsito no local ficou lento e os agentes da Setran estiveram no local orientando os motoristas. A moto foi retirada e a pista sentido Centro está liberada.

Segundo a nota da Rumo, empresa responsável pelo gerenciamento do trem, o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível parar a tempo. Conforme as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial, por isso, a Companhia reforça que a travessia pela ferrovia deve ser feita com atenção redobrada à sinalização visual e sonora, e apenas nas passagens em nível oficiais.

