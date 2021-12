Um acidente causado por um motorista que havia consumido bebida alcoólica vitimou na madrugada desta segunda-feira (20), uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta, na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta das 3h20 da madrugada na altura do km 76, na pista que desce para Litoral do estado. O carro VW Fox colidiu na traseira da moto e fez com que o veículo de duas rodas batesse na defensa metálica, na lateral da pista.

A passageira da moto morreu no local, e o motociclista foi socorrido em estado grave e transportado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Teste do bafômetro

De acordo com a PRF, o motorista do carro não se feriu, mas ao fazer teste do bafômetro, o exame apontou que o condutor tinha bebido álcool. O resultado apresentou 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de São José dos Pinhais por embriaguez ao volante.

