Seis tiros em plena luz do dia em uma das regiões mais movimentadas de Curitiba. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista atirando contra um homem em uma moto, na Rua Brigadeiro Franco, no Centro de Curitiba, na quarta-feira (16). A suspeita é de que esta seja mais uma investida da gangue do Rolex, que já atua em Curitiba pelo menos desde 2002. A Polícia Civil investiga o porte da arma, bem como a realização de disparos em via publica.

As imagens dão a entender que motociclista aborda o motorista de uma Mitsubishi Pajero na tentativa de furtá-lo. O vídeo mostra o homem na motocicleta guardando algo no bolso antes de empreender fuga em velocidade. Segundos depois o motorista atira seis vezes contra o homem, mas aparentemente nenhum o acerta. O motociclista por pouco não caiu da moto, e conseguiu ir embora cambaleando na tentativa de escapar dos tiros.

Essa não é a primeira vez que a ação da gangue do Rolex é flagrada em vídeo em Curitiba. Em 2019 um vídeo chamou atenção quando outro home, armado e numa moto, roubou um motorista de rolex. Assista aqui e relembre o caso.

Suspeita-se que o falso motoboy faz parte da temida “gangue do rolex” que já praticou alguns crimes na cidade contra empresários. Desde 2002, essa prática criminosa tem ocorrido em bairros nobres e perto de shoppings de Curitiba.

E os tiros disparados no meio da tarde?

Segundo o delegado Tiago Dantas, que investiga do caso, o dono do carro no momento é tratado como vítima, mas será investigado também por disparar os tiros mesmo depois do roubo consumado. Veja aqui a posição da Polícia Civil sobre o caso que chamou a atenção em Curitiba.

E aí, Polícia?

Questionada pela Tribuna, a Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito policial para investigar o caso e todas as diligências estão sendo realizadas a fim de esclarecer o fato. O suspeito do assalto fugiu do local e oitivas serão realizadas nos próximos dias.