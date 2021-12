Uma viatura da Polícia Militar que surgiu “do nada” evitou que populares linchassem um suspeito de integrar a temida Gangue do Pedal no Centro de Curitiba. Dois larápios atacaram mãe e filha, que eram turistas, próximo da Alameda Cabral, lhes tomando bolsa e celular. A senhora foi jogada no chão e os dois rapazes tentaram fugir no local.

Um motorista que testemunhou a ação jogou o carro em cima de um dos suspeitos, derrubando-o no chão. O outro conseguiu fugir. Na hora em que as testemunhas do ocorrido se juntaram para levantar o malandro na bordoada, uma viatura da PM em ronda de rotina pela região virou a esquina e enquadrou o assaltante.

Sob ameaças e xingamentos, o suspeito foi convidado a adentrar no “camburão” para ser encaminhado para a delegacia mais próxima. A mulher que teve a bolsa roubada não perdeu a chance de passar aquele sermão no desencaminhado.

“A mulher que sofreu o ataque falou pra ele que ele era um cara bonito, um cara jovem. Que ela tinha três filhas, tinha acabado de chegar na cidade pra passar por aquilo. Que o que ele fez seria o desgosto para sua mãe”, disse uma das testemunhas, que preferiu não se identificar.