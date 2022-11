Um coletor de lixo foi atingido nas pernas em um acidente de trânsito em Curitiba, na noite de terça-feira (15), e ficou gravemente ferido. Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar (PM), um carro bateu na traseira do caminhão em que ele estava trabalhando. O acidente foi no bairro Fanny, por volta das 19h30.

A Polícia Civil (PCPR) disse que o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A informação foi confirmada pelo portal G1 Paraná.

Ainda conforme o portal, testemunhas contaram para a polícia que o motorista dirigia o carro em alta velocidade. No veículo abandonado no local teria sido encontrado um isopor com bebida.

O coletor de lixo foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador, no Portão. Ele apresentada sinais de fratura e seguiria para uma cirurgia. Ao portal G1, o hospital informou que o homem está no pronto socorro e o estado de saúde é estável.

Por nota ao portal, a Estre Ambiental, empresa responsável pelo caminhão, lamentou o acidente e disse prestar apoio e suporte necessários à vítima. A empresa disse que está à disposição das autoridades para ajuda na investigação da ocorrência.

Até a tarde desta quarta-feira (16), o responsável pelo acidente não havia sido localizado.