Um motorista de um Citroen Picasso e um motoqueiro saíram no braço após se estranharem no Centro de Curitiba. A briga aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), na esquina da Brigadeiro Franco com a Rua Emiliano Perneta. O trânsito na região está lento por causa de obras.

Segundo uma leitora da Tribuna, que entrou em contato pelo WhatsApp da redação, a briga começou porque um teria fechado o outro. O motorista do carro, de camisa rosa, saiu do veículo e partiu para cima do motoqueiro, que não teve tempo de tirar o capacete.

A briga só parou pela interferência de pedestres que passavam por ali, assim como alunos da academia que fica próxima e que foram apartar os dois “esquentadinhos”. Após o sucesso na missão da turma do “deixa disso”, o motorista voltou ao veículo e seguiu viagem.

