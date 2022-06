O motorista e o passageiro de uma van carregada com cigarros pularam do veículo em movimento nesta terça-feira (14), durante uma tentativa de abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-476, na Lapa, região metropolitana de Curitiba. Segundo a PRF, por volta das 12h50, ao iniciarem os procedimentos para abordagem, o motorista acelerou e fugiu.

Na fuga, ele adentrou em uma região de mata. A PRF informou que, no momento em que os dois pularam da van em movimento, o veículo tombou em cima do motorista, que morreu em decorrência do impacto.

+ Leia mais: Três suspeitos de aplicar golpe do empréstimo contra aposentados são presos em Curitiba

O passageiro acabou preso e encaminhado para a Polícia Federal em Curitiba. A van, que estava repleta de cigarros contrabandeados, foi lacrada e encaminhada para a Receita Federal, também em Curitiba.

Foto: PRF

Até a publicação da matéria, o motorista ainda não havia sido identificado. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

