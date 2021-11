Um homem de 37 anos capotou o carro na altura do km 9 do acesso norte da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista apresentava sinais de embriaguez. A equipe chegou a oferecer etilômetro ao motorista, que se recusou a fazer o teste.

O acidente não teve vítimas e o veículo foi apreendido. Por recusar a fazer o teste do bafômetro, o homem vai responder uma medida administrativa e terá a carteira suspensa por dois anos.

