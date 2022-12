As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fazem o bloqueio da BR-376 após o deslizamento de terra que interrompeu totalmente o tráfego na rodovia na última segunda-feira (28), tiveram um trabalho extra na noite deste sábado (03), após um motorista furar a barreira policial.

Por volta das 19 horas, o motorista de um automóvel furou o bloqueio em frente a Unidade Operacional de PRF, no km 662, em Tijucas do Sul, derrubando alguns dos cones de sinalização que indicam o bloqueio da pista.

Uma equipe da PRF passou a perseguir o veículo e conseguiu parar o condutor no km 667, apenas dois quilômetros antes do ponto de deslizamento.

Ao ser abordado, o motorista afirmou ter saído de uma festa em São José dos Pinhais e que tentava ir para a sua casa, em Colombo, também na Região Metropolitana de Curitiba.

Como o motorista apresentava sinais de embriaguez, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool – o etilômetro apresentou resultado de 0,91 mg/l, muito acima da marca que configura crime de trânsito, que é de 0,34 mg/l.

Após a constatação da embriaguez, o condutor do veículo, que também estava com a carteira de habilitação suspensa, foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil em Guaratuba.