A madrugada do sábado (2) em Curitiba foi marcada por um acidente de trânsito inusitado na Praça do Japão, no Batel. Um motorista, de 44 anos, que estaria alcoolizado, conseguiu a façanha de invadir a praça como veículo e cair com ele dentro do tanque de peixes do local. Uma mulher, de 52 anos, que estava no banco do passageiro, ficou levemente ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o acidente foi registrado por volta das 5h, envolvendo um Astra preto. Informações do local apontam que o motorista perdeu o controle do carro ainda na Rua Francisco Rocha, que dá de frente com a praça. Depois, o carro acabou indo parar de lado, entre o lago e a calçada.

Conforme os Bombeiros, a mulher com ferimentos leves foi atendida, mas recusou o encaminhamento até o hospital.

O primeiro atendimento da ocorrência foi realizado pela Guarda Municipal de Curitiba (GM), depois houve a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). O motorista, que teria apresentado sinais de embriaguez, foi encaminhado para uma delegacia, para prestar esclarecimentos.

Até por volta das 9h, a GM ainda aguardava a chegada do guincho para a retirada do veículo da Praça do Japão.