O motorista de um carro morreu na manhã deste sábado (20) na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná, após um engavetamento envolvendo três veículos, entre eles, dois caminhões. O acidente foi no sentido Curitiba, na altura do km 674, por volta das 7h. A ocorrência provocou interdição parcial da pista. A liberação do tráfego foi realizada por volta das 13h.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o trânsito é lento no local, mesmo com a liberação total do trecho. Às 13h, a fila de veículos era de 14 quilômetros, de acordo com a concessionária.

O atendimento do acidente foi feito pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informou a PRF, a interdição parcial da pista ocorreu, no sentido Curitiba, e o fluxo de veículos foi feito pelo acostamento. Até as 9h30, não havia previsão de liberação da pista, mas a ocorrência já foi finalizada.

Também conforme a Arteris, nenhuma outra pessoa ficou ferida. A placa do carro que se envolveu no acidente é da cidade de Itajaí (SC).

