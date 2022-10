Um acidente de carro na manhã deste sábado (1ª) acabou resultando na queda de três postes no Abranches, em Curitiba. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle do veículo após uma falha mecânica, na Rua José Bajerskie. Ninguém ferido, mas houve queda de energia na região e 716 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. A queda de postes por causa de acidentes, inclusive, gerou um prejuízo de R$ 1,6 milhão à Copel.

De acordo com as informações, o carro seguia no sentido bairro pela José Bajerskie. Ao perder o controle da direção, veículo subiu pela calçada e atingiu os postes. Um dos postes chegou a cair por cima do carro, um Jeep Compass branco.

O Siate foi acionado para o resgate. O motorista teve ferimentos leves e não precisou ser encaminhado ao hospital. Conforme o registro da ocorrência no Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta da 7h15 e também envolveu uma motocicleta. O piloto da moto também teve ferimentos leves.

O trânsito ficou lento no local.

Sem luz

A reportagem entrou em contato com a Copel para mais detalhes sobre a falta de energia elétrica no bairro. Segundo a empresa, 716 locais ficaram sem energia. Por volta das 11h deste sábado, a Copel informou que a equipe de manutenção da empresa já estava atuando pra manobrar a rede e religar a energia elétrica assim que possível.