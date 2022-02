Lembra do motorista do Interbairros VI que chamou a atenção ao ajudar uma passageira com deficiência motora a desembarcar do ônibus? Nesta quarta-feira (16), o motorista Alesso Lacerda de Assis recebeu aplausos e um diploma de votos de congratulações durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Curitiba.

A passageira em questão era Alexia Caroline Gomes – que também esteve presente na Câmara para a homenagem – que estava a caminho do trabalho. “A correria do dia a dia não impediu o Alesso de olhar para esta dificuldade, olhar com cuidado para outro ser humano. O nome disso é empatia”, afirmou o vereador Pier Petruzziello durante sua fala. O motorista de ônibus é morador de Colombo e recebeu os votos acompanhado por suas filhas.

LEIA TAMBÉM:

>> Defesa Civil alerta para vazamento de ácido sulfúrico em rio na BR-376 após acidente

>> Leilão dos apartamentos do “prédio giratório” de Curitiba acontece nesta sexta

Motorista bloqueou rua para mulher passar

O motorista de ônibus Alesso Assis ajuda a jovem Alexia Caroline Gomes, de 23 anos, a subir e descer do ônibus. Ele tranca a rua diariamente com o ônibus para que a jovem possa atravessar tranquilamente. “Ele faz isso todos os dias desde outubro do ano passado”, contou Alexia ao Sempre Família.

O motorista de 40 anos explicou que atua na função desde 2011 e sempre auxiliou seus passageiros. No entanto, a situação da jovem foi uma das mais marcantes porque ele viu a moça correr perigo.