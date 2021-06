Cassiane Aparecida Araújo Aires, a motorista que atingiu o motoboy Mozart Martins no dia 12 de junho, teve seu pedido de liberdade provisória acatado pela Justiça nesta segunda-feira (21). Ela se apresentou à polícia na quinta-feira (17), cinco dias após o acidente, e ficou ficou detida no 5º Distrito Policial, onde há espaço apropriado para mulheres.

Segundo a polícia, Cassiane Aires atravessou de carro a canaleta da Sete de Setembro, no cruzamento da Rua Nunes Machado, na madrugada do dia 12 de junho. Em alta velocidade, ela atingiu o motoboy Mozart Martins, de 32 anos. Uma câmara de segurança flagrou o momento do acidente e mostra o carro em que Cassiane dirigia fugindo do local sem prestar socorro.

Em nota, a defesa da motorista informou que a Justiça acatou o pedido de liberdade de defesa da jovem, mediante pagamento de fiança arbitrado em 40 salários mínimos.

Segundo a nota dos advogados de Cassiane, pelo valor alto do arbitramento e falta de condições financeiras de motorista, a defesa ingressou com pedido para ser abolida a exigência ou substituída por outra obrigação, com expedição de alvará de soltura.

Motoboy passou por duas cirurgias

A pancada do acidente foi tão forte que o motociclista Mozart Martins, de 32 anos, teve diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi levado ao hospital Cajuru, onde passou por duas cirurgias. Segundo a esposa dele, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, Mozart quebrou o pé esquerdo, está com três fraturas no fêmur, duas fraturas no cotovelo, duas clavículas fraturadas, a escapula esquerda quebrada, o osso esterno quebrado, além de duas lesões na coluna.