A motorista Cassiane Aparecida Araújo Aires, 25 anos, responsável pelo acidente que feriu o motoboy Mozart Martins, 32 anos, no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Nunes Machado, em Curitiba, foi solta na quarta-feira (23) e falou sobre o caso em entrevista nesta quinta-feira (24). O acidente foi na madrugada de sábado (12). A motorista atravessou a canaleta da Sete de Setembro e atingiu em cheio o motoboy, que teve várias fraturas no corpo e foi encaminhado em estado grave ao hospital. A Cassiane Aires foi solta após a justiça aceitar o carro dela como pagamento pela fiança que estava estipulada em 40 salários mínimos.

>>Veja o momento do acidente, flagrado em vídeo!

“Naquela noite, eu fui protagonista de uma verdadeira desgraça. Desde aquele dia, eu estou muito abalada, até por isso que eu não me pronunciei antes, não falei nada. Eu gostaria muito que o moço me perdoasse. Eu oro todos os dias pela pronta recuperação dele e quero… Já me coloquei, mas, eu quero me colocar, novamente, totalmente à disposição dele, da família dele e da justiça”, disse a Cassiane em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

A motorista também disse que se arrepende do que ocorreu. “Se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer diferente, eu nem teria saído de casa naquele dia”, finalizou.

O caso

O início da investigação da Polícia Civil aponta que a Cassiane Aires teria ingerido bebidas alcóolicas antes de sair com o carro de um restaurante. Momentos depois, o acidente teria ocorrido. De acordo com testemunhas, havia mais pessoas no carro. A motorista demorou para se apresentar à polícia. De acordo com a defesa dela, a demora foi ocasionada pelo abalo emocional da cliente. Ela chegou ser considerada foragida antes de se apresentar.

Com a revogação da prisão preventiva de Cassiane, a justiça suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dela e a proibiu de sair do Brasil. Ela também não pode ter contato com as testemunhas do caso, que segue sob investigação. Naquela madrugada de sábado, uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

