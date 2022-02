A Polícia Civil do Paraná investiga o caso do motorista de uma Mitsubishi Pajero que disparou seis tiros em um falso motoboy na Rua Brigadeiro Franco, no Centro de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (16). O condutor da caminhonete vai ser ouvido na próxima semana e poderá ser punido por atirar em lugar público. Ele foi vítima de uma investida da Gangue do Rolex.

Segundo o delegado Tiago Dantas, que investiga do caso, o dono do carro no momento é tratado como vítima, mas será investigado também por disparar os tiros mesmo depois do roubo consumado. “No boletim de ocorrência a vítima, que ainda não foi ouvida, narra que o indivíduo teria realizado disparo, mas que a arma ‘havia picotado’. A vítima alegou estar em viagem, mas na segunda-feira irá prestar declarações sobre o roubo do Rolex. Nesse momento ele está sendo tratado com vítima de roubo”, disse o delegado em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC.

Além disso, outra investigação será iniciada pela Polícia Civil. “Eu preciso saber das circunstâncias do emprego da arma. Ele possui o registro, ok, mas o registro não autoriza o porte. Consta no boletim de ocorrência que ele tinha uma guia de trânsito. Estava indo para onde nesse horário? Outra circunstância que deve ser apurada é o disparo da arma de fogo. Não é recomendável efetuar disparos de arma de fogo na horizontalidade, principalmente no horário que foi o ocorrido, às 17h, com muitas pessoas ali”, ressaltou o delegado.

Entenda o caso do roubo do Rolex

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista atirando contra um homem em uma moto, na Rua Brigadeiro Franco, no Centro de Curitiba, na quarta-feira (16). Trata-se de uma investida da chamada Gangue do Rolex, que já atua em Curitiba pelo menos desde 2002.

A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito policial para investigar o caso e todas as diligências estão sendo realizadas a fim de esclarecer o fato. O suspeito do assalto fugiu do local e oitivas serão realizadas nos próximos dias.

Essa não é a primeira vez que a ação da gangue do Rolex é flagrada em vídeo em Curitiba. Em 2019 um vídeo chamou atenção quando outro home, armado e numa moto, roubou um motorista de Rolex. Assista aqui e relembre o caso.