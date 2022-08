O motorista que atropelou e matou o engenheiro e ciclista Ricardo Wiedner, 51 anos foi preso na noite desta segunda-feira (8). A prisão ocorreu na casa do pai dele, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Após ser expedido o mandado de prisão preventiva, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde o acidente aconteceu.

LEIA TAMBÉM:

>> Simepar emite alerta para chuvas fortes e Inmet põe Curitiba em estado de atenção e perigo

>> Declaração de bens de ex-governador Beto Richa tem redução de 70% em quatro anos

>>Curitiba pé-quente! Prêmio do Nota Paraná sai mais uma vez pra capital

No dia do acidente, o motorista foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, em Curitiba. Após ser ouvido, a delegada de plantão o liberou. Essa liberdade deixou familiares indignados. Célia Murback, esposa de Ricardo, comentou em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, que está vivendo um misto de sentimentos.

“É muito dor, e quando lembro da causa do acidente é uma revolta. Ele não volta mais, mas pedimos Justiça, para que não aconteça mais um caso de uma pessoa que não poderia estar dirigindo, carro com problemas, tanta coisa errada”, lamentou Célia.

Investigação

A partir de depoimentos de policiais e socorristas que estiveram na ocorrência, a Policia Civil (PCPR) irá instaurar um inquérito. De acordo com a PCPR, o motorista que dirigia um veículo Renault Scénic de cor clara estava com a a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. No boletim de ocorrência, foi relatado que dentro do carro, foi encontrada “uma pequena quantidade de substância análoga a crack e uma lata de refrigerante preparada para o uso do entorpecente”. O carro foi recolhido por estar com pendências administrativas.

O delegado Tiago Vladka, da delegacia de Araucária, reforçou que aguarda laudos para finalizar essa fase de investigação. “Vamos aguardar o laudo do IML e da Criminalística. Vamos analisar os depoimentos dos policias que acompanharam e do Siate que deram atendimento”, informou o delegado.

Defesa do motorista

Daniel Gonçalves, advogado que defende o motorista, disse que é preciso esperar o laudo da perícia para entender o motivo do acidente. “Infelizmente foi uma tragédia, uma fatalidade. O envolvido se solidariza com as vítimas. A perícia vai apontar se houve uma falha mecânica ou entender o motivo que resultou na perda do controle do veículo. Ninguém sai de casa disposto a matar alguém”, explicou o advogado

O acidente

O acidente que matou o ciclista Ricardo Wiedmer ocorreu na Rua Francisco Galarda, bairro São Miguel, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, por volta das 10h do sábado. Segundo a Polícia Civil, o causador do acidente estava com a carteira de habilitação suspensa e, além disso, havia droga dentro do veículo acidentado, um Renault Scénic de cor clara.

A rua Francisco Galarda fica no entorno da represa do Passaúna. Nas redes sociais, no sábado, a esposa Célia Murback postou uma foto do marido. “Meu amor! Hoje você saiu para fazer o que mais gostava e não vai voltar para casa.”.

O sepultamento ocorreu no fim da tarde de domingo (7). O enterro foi no Cemitério Luterano da Lapa, também na RMC. Ricardo Wiedmer era natural da cidade. O velório, na igreja Luterana, reuniu familiares e amigos.