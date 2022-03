Um motorista de ônibus que levava 29 passageiros para Campinas, em São Paulo, foi preso neste domingo (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O condutor realizou o teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no organismo.

De acordo com a PRF, próximo das 10h, uma operação de educação para o trânsito, com foco em ônibus de passageiros, abordou o motorista que conduzia o veículo com 29 passageiros. Ao ser realizado o teste do bafômetro, acusou positivo para consumo de álcool. Foi autuado em R$ 2.934,70, com possibilidade de perder o direito de dirigir por 12 meses.

+ Leia mais: Cartórios do Paraná registram mais de 13 mil crianças sem o nome paterno na pandemia da Covid-19

Os passageiros relataram que ao receber as passagens para entrar no ônibus, o motorista apresentava um certo nervosismo, e em vários momentos da viagem, excedeu a velocidade. “Eu só tenho a agradecer a equipe que parou o ônibus. Fico tão feliz por terem feito isso por nós. Meus netos estão esperando, e fico emocionada que chego a chorar”, disse uma passageiro de nome Carmen.

Outro motorista da empresa se apresentou no local, realizou o mesmo teste e foi autorizado a continuar a viagem.

+ Veja também: Empresa curitibana que fabrica “plástico que não é plástico” deve dobrar de tamanho e faturar R$ 100 milhões

Só neste ano, mais de 1000 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados nas rodovias federais do Paraná. Destes, 153 foram presos em flagrante, uma média de 12 flagrantes de motoristas embriagados por dia.