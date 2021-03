Com o sexto reajuste apenas em 2021 no preço da gasolina, motoristas de aplicativo encaram uma verdadeira sinuca de bico todos dia antes de começar a jornada de trabalho. Vale a pena trabalhar no transporte de passageiros em Curitiba com o preço da gasolina batendo recorde em cima de recorde nas bombas?

“Afeta geral. Para quem trabalha com isso é revoltante. Não tem como se acostumar, a gente e não sabe o que vai ser pra frente. E isso que o Brasil é um produtor de álcool. Sobe junto com a gasolina. Até caldo-de-cana já estão vendendo no esquema de paga uma e bebe a vontade. Por que esse valor no combustível?”, reclama Ernani Ogata, 39 anos, motorista de aplicativo.

A Tribuna procurou a empresa Uber para saber se há algum planejamento para auxiliar motoristas e usuários do aplicativo de carona, dados tantos aumentos no combustível. Por meio de nota, a empresa explicou que quer reduzir os custos de quem realiza viagens de carro e entregas usando a plataforma. De acordo com a empresa, foram lançados o Uber Conta e o Uber Chip (plano de celular pré-pago). “Por eles, os parceiros conseguem economizar mais do que em qualquer outra plataforma. Uma vez implementados, os dois terão impacto positivo direto nas finanças das mais de um milhão de pessoas que usam a Uber para ganhar dinheiro”, disse a Uber.

Quem trabalha com aplicativos de carona precisa pensar bem antes de sair de casa. Foto: Arquivo/Daniel Caron/Gazeta do Povo.

Com relação aos combustíveis, a Uber explicou que há quase dois anos lançou o Uber Pro, que é um programa de vantagens para parceiros com a rede Ipiranga. O programa dá cashback de 4% em gastos com combustíveis pelo app Abastece Aí, sem que o motorista precise gastar do seu programa Km de Vantagens. “Isso significa que, além de receber de volta parte do valor gasto, o parceiro ainda acumula mais e mais pontos que pode usar, por exemplo, em trocas de óleo.

A empresa também explica que dá acesso ao motorista ou entregador parceiro da Uber a descontos em exames e consultas na rede particular (em parceria com a Vale Saúde Sempre), cursos online de inglês de graça (em parceria com o app Rosetta Stone) e descontos em cursos online de graduação (em parceria com o Grupo Kroton).