Motoristas e cobradores do transporte de Curitiba começam a ser vacinados contra a covid-19, nesta segunda-feira (28), com o imunizante Janssen, que chegou nesta semana ao Brasil. As equipes de vacinadores da Saúde de Curitiba irão às 12 garagens das empresas de ônibus onde os motoristas e cobradores trabalham. O grupo de motoristas e cobradores do transporte coletivo de Curitiba é composto por quase oito mil pessoas.

“São trabalhadores que prestam um serviço essencial à população e não tiveram em nenhum momento dessa pandemia a opção de home office”, diz a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

A listagem dos trabalhadores elegíveis para a imunização foi enviada pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A), responsável por gerenciar o transporte coletivo da capital.

No restante do Paraná, o Governo do Estado definiu que a vacina da Janssen deverá ser aplicada em caminhoneiros e motoristas do transporte rodoviário e metroviário e população em situação de rua.

Dose única

Curitiba recebeu 12.805 doses do imunizante da Janssen na noite desta quinta-feira (24/6). A imunização com a Janssen é feita em dose única, diferente de outras vacinas aprovadas pela Anvisa para uso no Brasil.