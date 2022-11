Mesmo que o resultado das eleições tenha sido declarado há quase duas semanas, os ânimos seguem exaltados em todo o país. Nem o resultado do tão esperado relatório das forças armadas sobre as urnas eletrônicas diminuiu a tensão entre os insatisfeitos com o resultado do pleito e os demais cidadãos. Nesta quinta-feira (10), uma movimentação rotineira próxima a um dos quartéis de Curitiba já causou novo alvoroço.

Quem passava pela Rua México, no bairro Bacacheri, pela primeira vez na vida se surpreendeu com o trânsito de caminhões camuflados do Exército na manhã desta quinta, mas para a vizinhança e quem sabe como as coisas por ali funcionam, nada de novo no “front”.

Enquanto na Avenida Erasto Gaertner bolsonaristas mantêm uma incansável vigília com bandeiras, faixas e carro de som pedindo coisas como intervenção federal e militar no país, caminhões carregados com blindados usados para transporte de tropas foram vistos saindo por um portão lateral do mesmo 20° Batalhão de Infantaria Blindada.

“Ah, nesses tempos que vivemos, me deu até um frio na espinha. A tente fica assustado né”, disse o leitor que mandou as imagens para a Tribuna.

Para acalmar os mais eufóricos, o próprio Exército informou, a pedido da Tribuna, que trata-se apenas do transporte devolutivo de blindados de outros quartéis enviados para o local para a realização de manutenção. Tanto ali, quanto no Parque Regional de Manutenção, também no Bacacheri, serviços de reforma e conserto em viaturas e blindados são feitos diariamente.

