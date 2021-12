O avanço da vacinação e a redução do número de casos de covid-19 devem fazer com que a Rodoferroviária registre cerca de 300 mil embarques e desembarques neste fim de ano.

A Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o terminal, prevê 69 mil embarques na semana do Natal e 75 mil embarques na semana do Ano Novo. Serão 144 mil na ida e igual número na volta do feriadão.

A expectativa representa um aumento de 40% no número de passageiros em relação ao ano passado, afetado pelas restrições relacionadas à covid-19. Mas na comparação com 2019, antes da pandemia, o número é 20% menor.

“As pessoas estão voltando a viajar e, nesse ano, deveremos ter um aumento significativo de passageiros no terminal. Mas o alerta é para que todos mantenham os cuidados, com o uso de máscara, que é obrigatório, e a higenização das mãos”, diz Elcio dos Anjos, administrador do terminal.

O movimento deve se intensificar a partir do próximo domingo (19/12), quando são esperados 12,5 mil embarques em 410 ônibus. O pico de embarques para o feriado de Natal deve ser na quinta-feira (23/12), com 15,5 mil e 520 ônibus.

Entre 19/12 e 24/12 são esperados 69 mil embarques e 2.250 ônibus.

Ano Novo

Para o Ano Novo, a previsão é 75 mil embarques, contra 52.263 no mesmo período do ano passado, 43% mais. O pico dos embarques deve ser na sexta-feira (30/12), com 18,5 mil.

Os principais destinos nos feriados de fim de ano são o interior do Paraná (45%), Santa Catarina (18%), litoral do Paraná (15%), São Paulo (12%), Rio Grande do Sul (4%), Rio de Janeiro (3%) e outros (3%).

Nos dois períodos haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Polícia Militar, além do atendimento com módulos móveis, principalmente nas entradas do terminal e fiscalização de táxi.

Movimento Natal

Dia Ônibus Passageiros

19/12 – Domingo 410 12.500

20/12 – 2ª Feira 320 10.000

21/12 – 3ª Feira 300 9.500

22/12 – 4ª Feira 390 12.500

23/12 – 5ª Feira 520 15.500

24/12 – 6ª Feira 310 9.000

Total de veículos: 2.250

Total de passageiros : 69 mil

Movimento Ano Novo

Dia Ônibus Passageiros

26/12 – Domingo 430 13.500

27/12 – 2ª Feira 330 10.500

28/12 – 3ª Feira 320 10.000

29/12 – 4ª Feira 400 12.500

30/12 – 5ª Feira 600 18.500

31/12 – 6ª Feira 320 10.000

Total de veículos: 2.400

Total de passageiros: 75 mil

Web Stories