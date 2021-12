O fluxo médio diário de veículos circulando pela BR-376, que liga Curitiba à Santa Catarina e ao Litoral do Paraná, deve estar 45% maior do que o normal até o dia 4 de janeiro. Neste sábado (25), feriado de Natal, o fluxo estava normal em ambos os sentidos da rodovia, por volta das 14h, conforme informou a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho.

Até o dia 4 de janeiro, após as festas de fim de ano, aproximadamente 53 mil veículos por praça administrada devem circular na BR-376, ainda segundo a concessionária. Essa é a projeção média, mas em alguns dias o fluxo pode ser até 100% maior do que o normal.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, por volta das 13h, foram registrados 1.540 veículos seguindo de Curitiba ao Litoral catarinense, e 360 do Litoral catarinense a Curitiba.

Já na BR-277, a PRF informou que, no mesmo horário, foram registrados 1.840 veículos transitando de Curitiba ao Litoral do Paraná, e 480 do Litoral para Curitiba. Este trecho não é mais pedagiado, desde o fim dos contratos de concessão, em novembro de 2021 .

Para o interior

No trecho da BR-277 que leva ao Interior do Paraná, a PRF informa que, na por volta das 13h de sábado (25), foram registrados 560 veículos seguindo pela rodovia, de Curitiba ao norte do estado, e 560 do norte do estado a Curitiba.

Em tempo real

