As rodovias que cortam o Paraná já registram aumento no movimento de retorno do feriado do Dia de Finados, nesta terça-feira (2). O maior tráfego de veículos deve ocorrer na BR-376, sentido Curitiba,na rodovia que liga a capital paranaense ao Litoral do estado vizinho, de Santa Catarina.

Segundo a Arteris Sul, concessionária que administra o trecho, por volta das 14h desta terça-feira, a rodovia apresentava três pontos de tráfego lento no sentido Curitiba: do km 666,2 ao 664,2, em Guaratuba, devido a uma queda de barreira com interdição de faixa esquerda; do km 676,9 ao km 671,9, em Guaratuba, por conta de veículo em pane sobre faixa direita e do km 682,9 ao km 680,9, em Guaratuba.

Já a Ecovia Caminhos do Mar, responsável pela BR-277, previa um pico de tráfego, no fim desta manhã, com previsão de 1,4 mil automóveis na estrada que liga as praias paranaenses com o resto do estado. No início da tarde, a empresa divulgou nas redes sociais que mais de 900 veículos já retornaram sentido a Curitiba.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

