O movimento do transporte coletivo em Curitiba caiu 21% no primeiro dia útil da bandeira vermelha. Na comparação com a semana anterior, 66 mil usuários deixaram de usar o sistema de transporte depois da implantação das novas medidas restritivas. Os dados da Urbanização de Curitiba (Urbs) revelam que na segunda-feira (15), 248.220 pessoas utilizaram os ônibus. Na semana passada, 8 de março, o número de usuários chegou a 314.032.

A bandeira vermelha passou a vigorar no sábado (13) e ampliou as restrições para conter o avanço da covid-19. Só podem funcionar atividades essenciais, e mesmo assim, com limites de horário, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas, e o contágio do coronavírus. As novas regras valem até o próximo domingo (21).

De acordo com o decreto, os ônibus só podem circular com, no máximo, 50% de ocupação – anteriormente o limite era de 70%. Nos terminais, os ônibus estão saindo com 30% de lotação, para chegar até 50% durante o itinerário.

“O movimento no primeiro dia foi tranquilo, mantivemos a frota que vinha circulando de cerca de mil veículos e 100% nas principais linhas. Mas esperávamos uma queda mais expressiva do número de passageiros, já que só podem funcionar os serviços essenciais”, disse Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs). “Vamos acompanhar se nos próximos dias cresce a taxa de isolamento e se teremos uma maior redução na circulação de usuários no sistema “, acrescentou.

A frota está configurada para atender 450 mil passageiros por dia – 200 mil a mais do que a demanda verificada nessa segunda-feira (15), mas a Urbs monitora o movimento do sistema e poderá colocar carros extras se for necessário, para manter a ocupação máxima de 50%.

O presidente da Urbs ressalta, no entanto, que o limite de 50% não significa que os ônibus só circularão com passageiros sentados. Em um ônibus biarticulado, por exemplo, a ocupação de 50% equivale a 126 passageiros no veículo (53 sentados e 73 em pé). Nos articulados, são 100 passageiros ( 40 nos bancos e 60 em pé).