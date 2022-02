Um homem suspeito de abusar sexualmente do filho em Curitiba, enquanto a criança estava internada para tratamento de um câncer em um hospital, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR). O crime ocorreu em 30 de maio do ano passado.

Além da ação penal, a MPPR requereu a prisão preventiva do autor. O pedido foi deferido pela Justiça e o acusado foi preso nesta terça-feira, 8 de fevereiro, na cidade de Irati.

Conforme apurado, a vítima, então com 1 ano e 10 meses, passava por tratamento de grave quadro de leucemia. O denunciado teria se aproveitado de um momento em que estava sozinho no quarto com o menino para cometer o abuso. O processo tramita sob sigilo.

A denúncia ocorreu por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba.