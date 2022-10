As alterações nos sentidos do fluxo no trânsito de seis trechos de ruas do bairro Água Verde, previstas para começaram a valer na manhã desta segunda-feira (31), estão temporariamente suspensas por causa da chuva que cai na capital neste início de semana. Conforme informou a prefeitura, uma nova data ainda será definida para que as mudanças ocorram.

Na semana passada, a prefeitura explicou que a mudança será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e faz parte do projeto de implantação de um novo binário que deve passar a funcionar na região no início de novembro.

“São pequenos trechos de ruas que precisam ser alterados para que o binário seja implantado nos próximos dias. Essas mudanças são necessárias para interligar com segurança as duas ruas que farão parte do binário, evitando manobras perigosas e problemas de visibilidade no local”, explicou a superintendente de trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Confiras as ruas afetadas e os respectivos trechos que passarão a ter sentido único:

– Rua Sergipe: passa a ter sentido único no trecho entre as ruas Santa Catarina e São Paulo.

– Rua Abel Scuissiato entre Santa Catarina para a Rua Eugênio José de Souza.

– Rua Maranhão entre as ruas Eugênio José de Souza e Santa Catarina.

– Rua Pará entre as ruas Rio de Janeiro e Rua São Paulo.

– Rua Amazonas entre as ruas Eugênio José de Souza e Rio de Janeiro.

– Rua Alcebíades Plaisant entre as ruas Rio Grande do Sul e Palmeiras.

Além das mudanças de sentido único, duas ruas também terão alterações na preferência de tráfego. Com isso, a Rua Eugênio José de Souza passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Maranhão. E, a Rua São Paulo passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Pará.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.