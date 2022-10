Todos os meses, a prefeitura de Curitiba entrega gratuitamente 5 mil mudas de árvores para a população. A ação faz parte do projeto 100 Mil Árvores, em que as pessoas têm a oportunidade de receber dezenas de espécies como ipê amarelo, ipê roxo, ipê roxo anão, uvaia, pitanga, palmeira imperial, gabiroba, araçá e guabijú. Curitiba já contabilizou 239.699 novos plantios desde que foi lançado o desafio, em 2019.

A partir deste mês de outubro, as 10 Administrações Regionais passam a ter calendário mensal e regular para distribuição de 500 mudas cada. O número pode variar, em datas especiais como Dia da Árvore – celebrado em 19 de setembro – quando foram distribuídas 10 mil mudas. A informação sobre a data e o horário para retirada ainda não foi divulgada, mas a entrega costuma ser no fim de cada mês.

No dia definido, o interessado vai até os endereços das regionais (lista abaixo), preenche um formulário simples, com dados como nome, endereço e telefone. Quando for buscar a muda, o interessado recebe um folheto produzido pelo Departamento de Produção Vegetal, com orientações básicas sobre os cuidados que deve tomar para que a árvore cresça saudável, de acordo com as características de cada espécie. Há informações também sobre alguns cuidados, como as condições da fiação elétrica e a largura da calçada, se o plantio for em frente ao imóvel.

Mudas de árvores são entregues de graça em Curitiba, nas regionais. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Onde plantar?

O diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff relata que é preciso obedecer certos requisitos do plantio, para que seja fornecida a muda mais adequada ao interessado.

“Em áreas privadas, não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir as normas de urbanização, pensar na existência de fiação elétrica e em outras características que precisam ser levadas em consideração, como a largura das calçadas”, alertou Roloff.

Mudas no Horto Municipal de Curitiba. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Já em relação ao plantio de flores, pode-se fazê-lo dentro do seu imóvel. No entanto, caso a pessoa queira fazer em espaço público, é preciso entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vai orientar a melhor forma disso ser feita. O telefone do Horto Municipal é o (41) 3350-8484. Dentro do espaço, uma quantidade de flores são plantadas e o dia a dia é rico em histórias.

Endereços das Regionais



– REGIONAL TATUQUARA :Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

– REGIONAL BOA VISTA : Avenida Paraná, 3.600

– REGIONAL PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700

– REGIONAL PINHEIRINHO: Avenida Winston Churchill, 2.033

– REGIONAL MATRIZ : Praça Rui Barbosa, 101

– REGIONAL CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

– REGIONAL BOQUEIRÃO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

– REGIONAL CAJURU :Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

– REGIONAL BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700

– REGIONAL SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertilla Boscardin, 213

Mudas nativas gratuitas nas regionais. Foto: Ricardo Marajó/SMCS