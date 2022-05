A Regional Pinheirinho dá início à distribuição mensal gratuita de mudas de árvores nativas nesta terça-feira (17). As entregas vão até a próxima terça-feira (24), quando acontecem nas regionais Portão e Boa Vista. A Matriz fez as suas entregas na última sexta-feira (13), junto com as comemorações do aniversário da sua Rua da Cidadania (programação completa abaixo).

Cada regional terá 500 mudas disponíveis, da produção do Horto Municipal da Barreirinha e que vão entrar na conta dos plantios do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba.

Há espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho. Em áreas privadas não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

“É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff. O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características.

Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada.

Por que plantar?

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre.

Onde buscar a sua muda?

Terça-feira (17/5)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

Quarta-feira (18/5)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

REGIONAL BOQUEIRÃO – Av. Marechal Floriano Peixoto 8430 (à tarde)

Quinta-feira (19/5)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Sexta-feira (20/5)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Terça-feira (24/5)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600

