A rede Muffato inaugura nesta quarta-feira (11) mais um supermercado em Curitiba. A nova unidade do grupo paranaense será na Rua Martin Afonso, 2.188, no bairro Bigorrilho. O novo Muffato Gourmet de Curitiba vai servir a tendência do setor de compras on-line, entregas rápidas e tecnologia disponível para o consumidor nas compras, além do conceito gourmet, que já é adotado em outras lojas da rede na capital.

A loja vai seguir a tendência de atendimento multicanais, com vendas por diferentes sistemas de entrega. O cliente poderá comprar pelo aplicativo ou site pelo Muffato Delivery. Outra opção é o Muffato Express, em que a entrega de até 15 itens é feita em até 30 minutos para clientes de imóveis no entorno do supermercado. O novo supermercado também fará vendas pelo Whatsapp, com ajuda do assistente virtual.

O cliente também comprar pelo sistema Click and Collect, em que pede os produtos pela internet e vai até a loja só para retirar e levar para casa. No atendimento presencial, além da compra convencional nos caixas, haverá o autocaixa, em que o cliente passa ele mesmo os produtos pela registradora e paga.

O novo Muffato vai também apostar no frescor dos produtos, inclusive na delicatessen, com opções como sushi e doces finos. Nesse setor, o pagamento poderá ser feito à parte das compras. “Haverá um checkout exclusivo para quem deu aquela passadinha rápida, só para buscar um lanche”, explica o grupo em nota.

A área de bebidas com produtos nacionais e importados terá 700 rótulos de vinhos e 220 de cervejas especiais. Haverá ainda um sommelier para auxiliar nas escolhas e harmonização das bebidas com os alimentos.