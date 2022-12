Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, estão sob alerta de grande perigo para o acumulado de chuva, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (20).

LEIA TAMBÉM – Análise geológica: incidentes em rodovias do PR poderiam ter sido evitados

Fortes chuvas já castigam o sul do Brasil, provocando alagamentos em Santa Catarina, em Florianópolis e em cidades do Litoral Norte, como Balneário Camboriú. No estado vizinho, ao menos duas pessoas morreram soterradas em um deslizamento nesta terça-feira, em Camboriú, em decorrência dos temporais.

Segundo o Inmet, com a alerta vermelho há possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. E também, grande risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

VIU ESSA? Estrada da Graciosa é liberada parcialmente nesta tarde de terça-feira

Nestas condições, as orientações são desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar alteração nas encostas e permanecer em local abrigado. Em caso de situação de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Para mais informações ou ajuda, é indicado procurar a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo no PR

No Paraná, de acordo com o Simepar, o tempo ainda segue com instabilidade nesta terça-feira, com pancadas de chuva com alguma trovoada, preferencialmente a partir da tarde. Entre a região da Serra do Mar e o Litoral, as chuvas ainda ocorrem, com riscos em áreas de maior vulnerabilidade no setor.

LEIA TAMBÉM – Ratinho Jr confirma interesse em privatizar mais uma empresa do Paraná

“Chuvas mais significativas ocorrem a partir do litoral de Santa Catarina. Porções mais ao sul do litoral paranaense, também registaram chuvas de ontem para hoje. Abaixo, dados de chuva (da manhã desta terça), com destaque para acumulados de precipitação nas últimas 30 horas”, explica o meterologista do Simepar, Fernando Mendonça Mendes.

Imagem: Simepar

Veja que incrível!