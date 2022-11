As fortes chuvas seguem atingindo cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral do Paraná, que estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de grande perigo para o acumulado de chuva, emitido nesta terça-feira (29).

+Impressionante! Imagem aérea mostra destruição após deslizamento na BR-376

Na Serra do Mar, na região de Guaratuba, a chuvarada provocou deslizamento de terra na BR-376, na noite de segunda-feira (28),o que deixou ao menos uma pessoa morta, cerca de 15 veículos soterrados e a rodovia interditada. Também no Litoral do estado, Morretes está debaixo d’água, com o registro de alagamentos e muitos estragos, entre a noite de segunda-feira e manhã desta terça.

LEIA AINDA – Deslizamento na BR-376 registra um morto; Carros e caminhões ficaram soterrados

Segundo o Inmet, há a possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com elevado risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

LEIA MAIS – “Estamos vivos por um livramento de Deus”, diz prefeito que escapou de tragédia na BR-376

O alerta é válido para os municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antonina, Antônio Olinto, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

LEIA AINDA- SEM ROTA! Graciosa, BR-277 e BR-116 também estão bloqueadas por deslizamentos

Nestas condições de chuvas intensas, as orientações são:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Rodovias interditadas

Por causa das chuvas, todos os acessos por rodovias, de Curitiba para o Litoral paranaense estão fechados na manhã desta terça-feira, por conta dos deslizamentos nas últimas horas ou com bloqueios parciais, em decorrência do grande volume de chuva nas regiões serranas.

Previsão para RMC e Litoral

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue chuvoso entre a RMC e o Litoral, nesta terça-feira. “Chuvas continuam variando de intensidade fraca a moderada, com volumes que seguem aumentando, especialmente entre a Serra do Mar e o litoral. Risco de transtornos à população continua alto, o que requer atenção neste período de instabilidade”, informa a meteorologista Lidia Luisa Mota.

Ainda segundo o Simepar, o risco para alagamentos e deslizamentos é elevado entre a Serra do Mar e as praias, devido aos acumulados significativos de precipitação registrados na região.