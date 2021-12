Uma mulher, de aproximadamente 50 anos, precisou ser socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros após cair de uma altura de quase 6 metros na trilha do Morro do Anhangava, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da tenente Mariana Lorenzi, oficial de socorro do 7º Grupamento dos Bombeiros, a vítima chegou a bater a cabeça numa pedra durante a queda. A ocorrência, que iniciou por volta das 14 horas, só foi encerrada próximo das 18 horas.

LEIA TAMBÉM:

>> Viaturas de guerra destinadas ao Exército chegam a Paranaguá. Conheça detalhes!

>> Nova trincheira em Curitiba será inaugurada ainda em 2021, garante prefeitura

“A senhora estava consciente, teve perda de memória momentânea. Chegou a desmaiar após bater a cabeça, mas retornou a consciência”, explicou a oficial Mariana Lorenzi. A vítima estava com um ferimento bem grande na região temporal, um corte bem profundo, e teve perda de sangue considerável.

“Estava bastante frio no momento em que chegamos. Ela tropeçou após ter embalado na descida e foi de frente. Ela achou que ia parar numas parte de mato e pedra, mas caiu e foi rolando até uma área de um pouco mais de vegetação, o que acabou segurando ela. Era a primeira vez que ela estava subindo o morro”, disse a oficial de socorro.

A mulher foi encaminhada de helicóptero com ferimentos moderados para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Web Stories