Uma ciclista de 41 anos, que pedalava em grupo na BR-277, morreu atropelada por um caminhão, no trecho próximo da praça de pedágio de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente foi por volta das 13h30 deste domingo (26). O grupo de ciclistas pedalava no sentido Curitiba.

De acordo com as informações, o atendimento à vítima foi realizado pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Ecovia, que administra o trecho. Não foram divulgados muitos detalhes sobre o acidente, apenas a confirmação do óbito da mulher.

Há suspeita de que o caminhão estaria saindo do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), quando bateu na bicicleta. Não há informações sobre congestionamento na rodovia.

