No Centro

Uma mulher de 54 anos, que utilizava um andador ortopédico, foi vítima de roubo e agressão na noite de quarta-feira (12), no Centro de Curitiba. Mas para azar do ladrão, a Guarda Municipal conseguiu efetuar sua prisão logo após o crime. O suspeito, um homem de 41 anos, foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde responderá por roubo agravado.

Segundo a GM, uma equipe com motos do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) que estava na Praça Osório ouviu gritos de uma mulher que pedia socorro, por volta das 20h20, e viu um indivíduo correndo com uma bolsa. Ele foi contido logo depois.

A vítima informou aos guardas que o homem puxou com força a bolsa e acertou um soco na testa dela. Com o golpe, ela caiu e como estava com um andador ortopédico machucou nariz, testa, joelho e braço.

Pra pedir socorro

A Guarda Municipal faz atendimento a ocorrências que chegam pelo telefone de emergência 153 e em rondas preventivas, por toda a cidade, 24 horas por dia. No Centro, o GPEO mantém equipes fixas nas praças Osório e Tiradentes, além do Largo da Ordem.