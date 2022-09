Os usuários da linha Santa Cândida/Capão Raso, em Curitiba, levaram um susto próximo ao meio-dia desta quarta-feira (14). Uma mulher de 34 anos deu à luz dentro do ônibus biarticulado. O ônibus seguia sentido Centro/Bairro, próximo da estação-tubo Gago Coutinho, no bairro Boa Vista, quando a criança veio a nascer.

Vídeo: colaboração / Patrick Kroos.

Os usuários do ônibus ajudaram a mulher no parto, que aconteceu num dos bancos do veículo. No vídeo enviado por um dos passageiros do ônibus, uma mulher ajuda segurando a criança no momento do parto.

Apesar do susto, a mãe e a criança foram atendidos por uma ambulância do Samu. Após atendimentos preliminares no local, a paciente foi encaminhada com o bebê para o Hospital das Clínicas.