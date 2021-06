Uma mulher de 39 anos foi assassinada após ser alvo de ao menos quatorze tiros disparados à queima roupa, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento dos disparos, feitos por um homem que encostou com uma motocicleta ao lado do carro da vítima, enquanto ela esperava o portão do condomínio ser aberto. O crime ocorreu na Rua Padre Paulo Canelles, no bairro Santa Cândida, por volta das 9h.

A polícia ainda não sabe o que pode ter motivado o crime, mas informou que o assassino acompanhou o carro até o momento do assassinato. Foram ao menos 14 disparos contra o vidro do carro. A mulher não resistiu e morreu no local.

A delegada Tathiana Guzella deu início às investigações e foram encontrados cápsulas de arma calibre 9 milímetros, de uso restrito das forças armadas. A mulher foi atingida no banco do motorista e pelo menos seis disparos acabaram atravessando no vidro do passageiro.

A delegada informou ainda que a vítima tinha se mudado há poucos dias para o condomínio com uma companheira, que será ouvida pela polícia, bem como familiares.

Denuncie!

Quem souber algo sobre o paradeiro do atirador pode denunciar anonimamente pelo 0800 643 11 21, o Disk Denúncia da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Curitiba e a Polícia Civil investiga o caso.