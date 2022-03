Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta quinta-feira (24) após discutir com um homem dentro de um ônibus biarticulado da linha Centenário/Campo Comprido, em Curitiba. O crime ocorreu quando o veículo parou em uma estação-tubo, no bairro Mossunguê. A morte foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), em nota enviada à Tribuna do Paraná.

De acordo com informações preliminares, o crime teria ocorrido após uma briga entre um vendedor ambulante de cocada e outro usuário do transporte coletivo. A vítima teria morrido após tentar apartar a discussão entre os dois. as informações foram repassadas pelo motorista do coletivo ao portal G1 Paraná.

Já o Setransp lamentou o caso e confirmou que equipes da empresa responsável pela linha já estão no local para averiguar a situação. O comunicado ainda afirma que o suspeito de matar a vítima fugiu para um mato próximo à estação-tubo.

“O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) infelizmente informa e lamenta um crime bárbaro ocorrido dentro de um ônibus biarticulado da linha Centenário/Campo Comprido”, confirma a nota.

Ainda conforme a Setransp, a Araucária Transporte Coletivo, responsável pelo ônibus, “enviou o grupo de apoio ao local tão logo soube do ocorrido. A empresa está prestando toda a assistência necessária e trabalhando junto com a polícia para esclarecer esse crime e cobrar punições”.