Uma mulher caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros em uma cachoeira na área rural da Lapa, região metropolitana de Curitiba (RMC), no começo da tarde desta terça-feira (07). Devido à dificuldade de acesso, foi preciso atendimento do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) que trouxe a vítima para o Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, também na RMC. A mulher sofreu uma lesão lombar.

Esse é o terceiro caso de atendimento nos últimos dias que precisou do apoio de helicóptero. A primeira ocorrência, registrada na sexta-feira (03), a tripulação do Falcão 03 prestou apoio ao Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros no resgate de um grupo de quatro adultos e duas crianças que estavam perdidos no Pico do Araçatuba, em Tijucas do Sul.

A segunda ocorrência atendida foi no Pico Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil, na manhã de domingo (05). Neste local, os integrantes do BPMOA resgataram um homem, de 56 anos, que sofreu uma queda de cerca de 5 metros de altura. Mesmo em um local de difícil acesso, a aeronave conseguiu chegar ao local e removê-lo para que pudesse ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Segundo o coronel Gelson Marcelo Jahnke, que está respondendo pelo Corpo de Bombeiros, as pessoas devem indicar onde vão para familiares, pois essa informação é muito importante para os bombeiros caso seja necessário o resgate. Outro fator que não pode ser ignorado é a preparação para a atividade, levando todos os meios possíveis, como mochila, alimentos leves, lanterna, entre outros, pois às vezes pode ocorrer de ter que pernoitar no local e a pessoa precisa desses acessórios.

“A subida em montanha tem que ter um cuidado maior, principalmente com relação com acidentes como quedas, então orientamos que as pessoas fiquem atentas às sinalizações e que, caso ocorra algum problema, acione os meios de resgate pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193”, completou coronel Gelson.

